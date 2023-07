Greef andis välja esimese lühialbumi "Easy"

Semjon Greef on muusikaprodutsent, laulukirjutaja ning laulja, kelle muusika on inspireeritud džäss-, soul- ja R&B-muusika mõjutustega 1990. ja 2000. aastate popmuusikast. Teiste seas on tema helikeelt mõjutanud näiteks Justin Timberlake, Tom Misch, Kaytranada, Frank Ocean ja Robert Glasper.

Artisti esimene lühialbum "Easy" kirjeldab lahkuminekuga seotud erinevaid etappe. "Lühialbumi nimi on vastandiks tegelikule kogemusele. Iga laul tähistab erilist etappi minu teekonnas, kajastades sisemisi emotsioone ja kogemusi. Muusika oli mulle sellel teekonnal kui omaamoodi teraapiavorm," selgitas muusik.