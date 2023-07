Inglise laulja ja muusik Peter Gabriel avaldas uue singli "So Much".

Gabrieli enda kirjutatud ja produtseeritud "So Muchile" on keelpilliseade teinud John Metcalfe'ilt. Loos teevad kaasa Tony Levin bassil ja David Rhodes kitarril ning Gabrieli tütar Melanie laulab taustavokaali.

Gabriel nimetab lugu lihtsaks lauluks, mis räägib meile antud elu maksimaalsest kasutamisest. "Püüdsin sihikindlalt sellega mitte tark olla," selgitas muusik. "Tahtsin teha väga lihtsa refrääni, kuid sellise, millel oleks siiski mingit sisu harmoonias ja meloodias. Midagi, mida on lihtne seedida, kuid millel on siiski veidi iseloomu."

""So Much" räägib surelikkusest, vananemisest, kõigist helgetest ja rõõmsatest teemadest, kuid ma arvan, et kui sa jõuad minu vanusesse, siis kas põgenete surelikkuse eest või hüppate sellesse ja proovite oma elu elada täielikult. See tundub mulle palju mõttekam olevat. Riigid, mis tunduvad kõige elavamad, on need, kus surm on osa nende kultuurist," rääkis Gabriel.

Esmaspäeval avaldatud loo "So Much" versioon on "Dark Side Mix", mille miksis Tchad Blake.