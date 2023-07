Nädalavahetusel toimub Pärnus kümnes Beach Grindi festival

7.–8. juulini Pärnu rannapargis toimuval Beach Grindi festivalil astuvad üles Alan Walker (NOR), Alesso (SWE), Little Big (RUS), Luude (AUS), Tommy Cash, 5miinust, Nublu ja paljud teised.

Festival saab avalöögi 7. juulil ning esimese päeva peaesinejaks on Rootsist pärit produtsent ja DJ Alesso, kes rõõmustab festivali külastajaid pealaval. Alesso on electro-house-DJ, kelle avastas Swedish House Mafia liige Sebastian Ingrosso. Noor produtsent sai võimaluse teha remikse Avicii, Swedish House Mafia, Devolutioni ja LFMAO lugudest. Tema hittide hulka kuuluvad lood "Calling (Lose My Mind)" Sebastian Ingrosso ja Ryan Tedderiga, "Under Control" Calvin Harrise ja Hurtsiga ning "If I Lose Myself" ühes OneRepublicuga, mis nomineeriti ka Grammyle.

Samal päeval astuvad rahva ette veel ka Acraze (USA), Tommy Cash, Nublu, Pluuto, Bedwetters, Wateva ja paljud teised.

Laupäeval, 8. juulil on peaesinejaks Alan Walker (NOR). Sündinud Suurbritannias, kuid Norras üles kasvanud Walker jõudis muusikani graafilise disaini ja programmeerimise kaudu ning produtseerima õppis mees Youtube'i õppevideote vahendusel. Muusiku koostööde hulka kuuluvad sellised nimed nagu Bruno Mars, Miley Cyrus, Coldplay jpt. Walkeri üleilmseks läbimurdeks sai 2015. aastal välja antud lugu "Faded", mis hoiab ka seitse aastat hiljem Spotify enim striimitud lugude nimekirjas kõrget kohta. Loo muusikavideo on filmitud Eestis ning selles näeb tuttavaid kohti, nagu Tallinna linnahall, Rummu karjäär ja Paldiski linn.

Laupäeval astuvad üles veel Luude (AUS), Goodboys (UK), Little Big (RUS), Cartoon, 5miinust jpt.