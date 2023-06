Margus Saar proovis otse-eetris tantsupeo kirjeldustõlgi ametit

Alates 2017. aastast on tantsupidudel kasutatud kirjeldustõlke, kes tantsuplatsil toimuvat vaegnägijatele kirjeldavad. Saatejuht Margus Saar proovis suvises "Ringvaates", kui keeruline kirjeldustõlgi töö on.

Kirjeldustõlk Sigrit Vaiksaar nentis, et kuigi tantsupidu on filmist keerulisem kirjeldada, on see siiski tehtav. "Peab lihtsalt natukene rohkem süübima ja võib-olla lavastajalt taustainfot saama," märkis ta.

Kirjeldustõlgi konsultant Jakob Rosin lisas, et iga tantsu kohta on loodud põhjalikud kirjeldused. "Me püüame anda ikkagi natukene rohkem kui üks lause tantsu kohta. Meil on päris pikad tekstid ja me üritame need kõik ette lugeda," sõnas ta.