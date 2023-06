Anett kirjutas kaasautorina voogedastusplatvormi HBO Max imagokampaania tunnusloo

Laulja Anett osales eelmisel aastal Viinis toimunud rahvusvahelises laulukirjutajate laagris, olles kaaskirjutajaks Rumeenia artisti Francis On My Mind loos "I'm Alright", mis valiti nüüd HBO - uue nimega Max -imagokampaania tunnuslooks. Loo kaasautorid on Sophie Anna Lindinger, Luca Pivetz ja Francesca Nicolescu ehk Francis On My Mind.

"Francis On My Mind on tõsiselt ägeda häälega laulja ja temaga oli tõesti rõõm koos töötada. Kogu kirjutajate tiim toimis koos hästi ja lugu "I'm Alright" sündis väga orgaaniliselt," rääkis Anett.

Teistele artistidele kirjutamine on üldse väga huvitav protsess - see on justkui enda asetamine kellegi teise mõtte- ja tunnetemaailma ja muusikamaitsesse. Mõnikord võib see väga isiklik ja delikaatne olla, teinekord väga vabastav ja lõbus. See, et see lugu litsentseeriti HBO kampaaniasse, on ülitore uudis!" lisas laulja.