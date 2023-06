Piloodiks saada sooviv suhkruhaige Mattias lendas kokpitis Stockholmi

Mattiase ema Piret Tislari sõnul on poiss väga julgelt rääkinud oma unistusest. "See tema soov saada piloodiks on vahva unistus, mida ta jagas "Jõulutunnelis". Sealt see kuidagi lumepallina veerema läks."

Kuna Mattias põeb I tüübi diabeeti, siis praeguste reeglite kohaselt tal reaalset võimalust piloodiks saada pole.

Minu Unistuste Päeva heategevusfondi vabatahtlikud korraldasid Mattiasele üllatusi täis unistuste päeva, mis viis poisi lennuki kokpitis reisides Stockholmi.

Poisi ema Pireti sõnul tähendaks unistuste päev tema jaoks magamist, kuna poja haigus tähendab sageli magamata öid. "Kolm päeva lugeda raamatut, vaadata loodust ja mitte reageerida pumba alarmidele – see on üks väärt asi, mida ma igatsen," tunnistas Piret Tislar.