Tallinna merepäevad jõuavad tänavu senisest enam merele

Tallinna merepäevad on aastatepikkuse traditsiooniga merefestival. Tänavune teema on "Meri on, meri jääb", mis teeb kummarduse eesti rahvamuusikasse ja merefolkloori oma merelauludega sügava jälje jätnud Kihnu Virvele.

Pealinna saabuvad uudistamiseks ja lahesõitudeks külalislaevad, sadamate vahel liigub meretakso, esinevad Eesti tuntud artistid ning sadamates on tihe elamus- ja spordiprogramm.

UNESCO muusikalinn Tallinn pakub merepäevadel erilisi muusikaelamusi. Näiteks toimub Kihnu Virve merelaulude kontsert, kus astuvad üles Kukerpillid, Untsakad, Järsumäe pereansambel, Audru Jõelaevanduse Punt ja Olavi Kõrre. Ettekandele tuleb valik viise Virve sadade laulude hulgast. Teiste seas esinevad sadamates ka Gameboy Tetris & Friends, Clicherik & Mäxi ja Villemdrillemiga, Kõrsikud, Liis Lemsalu ja bänd, Jarek Kasar, ansambel Põhja-Tallinn, Jüri Pootsmann, Elephants from Neptune, Ines, Sofia Rubina, Ellip, Inger, Minimal Wind, Terminaator, Metsatöll, Tallinna Politseiorkester jpt.

Tänavustel merepäevadel on kõigi kolme päeva jooksul sadamate kauplemis- ja söögialadel kasutusel vaid korduvkasutatavad nõud. Roheprogrammist leiab ka prügisukeldujate aktsiooni ehk merepäevade ajal toimub Noblessneri akvatooriumi põhja puhastamine.

Põhjalikult renoveeritud merepromenaad koos mereteemalise skulptuuriga ootab külastajaid ka Noblessneri sadamalinnakus. Skulptuur "Lessneri vint" on ehtne, Alstom Power Elblag tehases valmistatud pronksist laeva sõukruvi, millist mujal Eestis ega lähiriikide linnaruumis ei kohta. Ligi 7,5 m läbimõõduga ja 33 tonni kaaluv vint sümboliseerib 106 aasta pikkust perioodi, mil Noblessneris tegutses laevatööstus.

Liikumisaasta raames pakuvad merepäevad külastajatele ka sportlikke tegevusi – Pirital leiab aset avavee ujumise väljakutse ja Lennusadamas Ghetto Games. Lisaks saavad külastajad end Lennusadama territooriumil proovile panna miniorienteerumises.

Traditsiooniliselt on festivali väikestele külalistele eraldi lasteprogramm: kolmel festivali päeval toimuvad lastele pealinna sadamates meelelahutuslikud tegevused. Näiteks toimub iga-aastane Premia lastejooks, mida jälgib Prügihunt koos mereröövlitega, esinevad Laulupesa lapsed, OmaTsirkus ja Kolm Põrsakest.