Lauri Saatpalu: Dagöl on laule, mida ma enam laulda ei taha

Lauri Saatpalu märkis "Vikerhommikus", et nii mõnigi Dagö lugu on tagantjärele hinnates prohvetlikuks osutunud, mistõttu ei soovigi ta enam kõiki bändi lugusid laulda.

Saatpalu märkis, et kokku on Dagöl ilmunud üle 80 loo. "Et hoida natukene ansambli repertuaari ka värskemana, siis rotatsioonis vahetad neid lugusid. Mõni lugu ei kõlba enam, mõnda ei taha enam ise laulda," sõnas muusik.

"Dagöl on küll uskumatult selliseid lugusid nagu "Hobuaednik" – mis tuleb jälle esitamisel –, mis on uskumatult aktuaalse tekstiga. Ainult Prozaci asemel tuleb nüüd Xanax öelda, sest nooremad inimesed ei tea enam, mis Prozac on. Muidu on kõik sama," tõi ta välja.

Sel aastal tähistab ansambel Dagö oma 25. tegutsemisaastat ning juuli alguses astub bänd koos Sibyl Vane'i ja Haldiga Pärnus publiku ette. Saatpalu sõnul on juubeliaasta puudutust kõikides sel aastal aset leidvates kontsertides tunda.

"Nagu mulle öeldi, on olemas kaks juubelit: 25 ja 50," sõnas muusik. "50 on suhteliselt ebareaalne ja 25 on siis järelikult ainukene. Sellega seoses võib kõik selles aastas toimuvad kontsertsündmused üheks juubeliaastaks nimetada," lausus ta.