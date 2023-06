Katri Teller oma esimesest investeeringust: kõik läks pekki

Investeerimisega tegi Teller algust 2006. aastal. "Kõik läks pekki," kommenteeris ta oma esimesi investeerimissamme.

"Kapitaalselt läks pekki siis, kui masu tuli, aga pekki läks see eelkõige seetõttu, et ma ei saanud mitte millestki aru ja lihtsalt ostsin aktsiaid. Ostsin tegelikult Apple'i aktsiaid, mis oleks olnud väga hea investeering, aga nii kui nägin, et oli miinus üks protsent, panin müüki," selgitas ta. "Kõik need sellised plähmerdused, kui sa neist õpid, on väga heaks kooliks."

SEB kevadel korraldatud uuringust selgus, et investeerimisega tegeleb 43 protsenti Eestis elavatest 18–29-aastastest noortest. "Mul tulevad külmavärinad selle peale, see on super. Kui mina oma selle esimese õnnetu tehingu tegin, siis tegelikult peale LHV foorumi vist polnudki kohti, kust infot saada. See oli tollal ikkagi selline hallides pintsakutes keskealiste meeste pärusmaa," märkis Teller.

Investori sõnul on investeermisvaldkond viimase 17 aasta jooksul meeletult arenenud. "Inimesed saavad aru, mis see investeerimine on," täheldas ta. "See on meie elu kindlustamine, see on see, et me saaksime oma otsustes vabamad olla, elada sellist elu, nagu me soovime, et ei oleks igatepidi kätest ja jalgadest seotud."

Teller märkis, et tänasel päeval ei ole investeerimisega seotud infopuudus probleemiks, sest tehtud on nii raamatuid kui ka taskuhäälinguid. "Iga Eesti inimene saab infot praegu tasuta väga hästi kätte, see on lihtsalt pihtahakkamise küsimus," usub ta. "Isegi siis, kui sa paned kuus kümme eurot kõrvale, on see harjumuse tekitamine. Nagu kui trenni lähed, ei pea kohe sajakiloseid kange tõstma, vaid võid ka jalutama minna."

Investeerimisega alustaval inimesel soovitab Teller välja mõelda, miks on soov seda teha. "Tuleb ka selliseid päevi, kus tahaks osta seda viieeurost latet ja šokolaadi ja mõelda, et ei viitsi enam üldse tööd teha. Mõtle välja, miks sa seda teed, see hoiab sind kursil ja on sinu majakas."

Samuti rõhutas ta, et esialgu ei tasu üle õppida. "Üks viga, mida paljud teevad, on see, et veel üks raamat, veel üks koolitus ja lükkavad seda kogu aeg edasi. Ei! Hakka kohe pihta, väike summa. Väikeste summadega vigu teha on palju parem kui suurte summadega kunagi hiljem," teatas ta.

Kolmanda nõuandena soovitab Teller suhelda inimestega, kes samuti investeerimisega tegelevad. "See aitab nii palju kaasa, kui sa saad oma sõpradega rääkida ka ideedest ja erinevatest huvitavatest teemadest, selle asemel, et kusagil nurga taga klatšida ja küpsist süüa," arvab ta.