Setomaale kolinud mehhiklanna: ma armastan Eesti kliimat

"Ilm paneb asju tõsiselt hindama, sest kõik on pidevas muutumises. Mehhikos on ainult üks pikk aastaaeg, ilus päiksepaisteline ilm iga päev. Sellistest päevadest sa ei hooli, istud toas, vahid telekat. Sa ei hinda seda, mis on väljas. Aga siin – ilm ise sunnib sind end elusana tundma, valikut pole," selgitas naine.

Eestisse tuli Rendon esimest korda ligi kümme aastat tagasi, et oma doktoriõpinguid jätkata. Toona oli Eesti tema jaoks täielik eksootika. "Ma mäletan, kuidas lugesin arvutist nime Eesti. Nägin kaunist pilti Tallinna talvisest vanalinnast – nagu muinasjutus – ja ma mõtlesin, et issakene, ma saaksin seal elada! See oli nii eksootiline, täiesti erinev," meenutas ta.

Naise sõnul on setod ja mehhiklased vahel nii mõneski asjad üsna sarnased. "Ma tajun siin tugevat kogukonnatunnet. Mujal Eestis ma seda nii väga näinud pole. See on Mehhikoga väga sarnane," selgitas ta.

Eriti meeldib talle, et eestlastel on tugev kontakt loodusega. "Isegi Tallinnas. Pole vaja autot ega palju raha. Istud bussi ja juba oledki Viru rabas. Loodusest on saanud minu elus väga oluline osa," rääkis ta.

"Siin Setomaal, Lõuna-Eestis, meeldib mulle eriti, sest Mehhikos on palju mägesid. Olgugi, et Eestis pole mägesid, aga mingeid kupleid ikka leidub. See meenutab mulle Mehhikot," tõi mehhiklanna välja.

Kuigi Rendonile meeldib Eestis elada, igatseb ta siiski ka oma kodumaad. "Ma ei tea, kas see on sellise armastuse-vihkamise suhe või mis, aga vist loeb ka see kuulumise tunne, idealiseerimine," nentis ta.

"Mehhikosse minnes olen nagu turist. Ma ei talu sealset liiklust, ummikud on hullumeelsed. Kui kuulen siin kedagi nurisemas, et läbis tänavat pool tundi, siis ma sisimas mõtlen, et te ei tea ju, mis ummik on. Mehhikos võid kaks tundi paigal seista ja see on normaalne," märkis naine ja lisas, et samuti on Mexicos, kust ta pärit on, väga saastunud õhk.

"Seda kõike ma ei igatse. Igatsen ilmselt mõtet kõigest sellest, mis mul oli, aga samal ajal eelistan siin elada," lausus ta.