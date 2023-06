Kalush Orchestra avaldas uue singli "In The Fire"

2022. aastal Ukrainasse Eurovisiooni-võidu viinud Kalush Orchestra avaldas värske ingliskeelse singli "In The Fire".

Tegemist on bändi kolmanda ingliskeelse looga. Laul räägib takistustest ülesaamisest, kui sa piisavalt pingutad.

Lisaks tõstab ansambel uue looga üles küsimuse inaktiivsete inimeste ja organisatsioonide kohta, kes iga päev Ukrainas toimuvat lihtsalt kõrvalt vaatavad.

"Meie, ukrainlased, oleme kogu maailmale näidanud, kui tugevad ja alistamatud me oleme. Usume Ukraina võitu ja võitleme lõpuni. Kuid soovime, et need, kellel on mõjuvõimu ja suudavad sõja lõppemist kiirendada, tegutseksid selle asemel, et vaikida," teatas Kalush Orchestra.