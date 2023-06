Retrobesti festivali lõpetab hittloo "Ecuador" esitaja Sash!

Sel nädalavahetusel toimuva Retrobesti kõik esinejad on nüüd avalikud. Kahepäevasele ajastufestivalile paneb punkti laulu "Ecuador" autor Sash!.

Sash! on oma lugudega tantsuplatse vallutanud 26 aastat. Selle aja jooksul on Saksamaalt pärit DJ produtseerinud singlitabeli tippudesse jõudnud hitte nagu "Ecuador", Mysterious Times" ja "Encore Une Fois". Sash! on müünud üle maailma rohkem kui 26 miljonit plaati ning teinud koostööd Inna, Dr. Albani, Sarah Brightmani ja Boy George'iga.

Retrobesti õhtujuhid Mart Juur ja Peeter Oja kehastuvad festivalil legendaarseteks Eesti rallisportlasteks. Kohale tuuakse tõeline ralliklassika, mille rooli istuvad Juur ja Oja juhivad ajastupidu sujuvalt ühest hitist teiseni. Lisaks on plaanis sel korral mõned festivalikülastajad viia tagasi tulevikku, sest jagamisele lähevad WRC Rally Estonia 2023 passid.

Retrobestil tulevad kahe päeva jooksul lavale Anne Veski, Ricchi E Poveri, Thomas Anders, E-Type, Phil Bates, Real McCoy, Smilers, Haddaway ja Dr Alban, Snap!, Lian Ross ja Up'n Down.