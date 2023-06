"Hommikumaa vägevate" uus hooaeg toob Vikerraadiosse maadeavastajate lood

Orientalist Martti Kalda jutustab saatesarja "Hommikumaa vägevad" seitsmendal hooajal seiklejatest, kelle reisikirjad inspireerisid ja innustasid miljoneid, ning maadeuurijatest, kes võtsid ette vaimselt ja füüsiliselt pingutavaid retki, et tuua inimesteni uusi teadmisi. Need on lood rännakutest, reisisihtidest, seiklustest ja inimestest, kelle elusaatusele raadio vahendusel kaasa elada.

Uue hooaja esimese saate keskmes on Marco Polo (1254-1324) imeline reis Veneetsiast Hiina ja tagasi. See on lugu eurooplaste esimestest kontaktidest Idamaadega, mille põhjustasid ühelt poolt ristisõjad, teisalt mongolite vallutused ning mis tõid kaasa Siiditeeks nimetatud kaubateede avanemise idast läände ja läänest itta. Ühtlasi on see lugu imetabastest asjadest, mida Marco Polo oma reisiteel kohtas ja millest tema reisikirigi pajatab.

Järgnevates saadetes jutustatakse nii palverännakutest Mekasse, värvikatest laevastikuretkedest kui ka maadeuurijate saatusest ja mõjutustest.

Saatesarja "Hommikumaa vägevad" autor on Martti Kalda, helirežissöör Maris Tombach.

Uus hooaeg algab 28. juunil kell 14.05, saated on eetris suvistel kolmapäevadel. Varasemaid hooaegu saab järele kuulata Vikerraadio arhiivist või Jupiterist.