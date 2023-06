Villemdrillem: Genialistide "Leekiv armastus" on eesti muusika kuldvara

Eelmisel nädala uue versiooni Genialistide "Leekivast armastusest" avaldanud Raadio 2 nädala resident Villemdrillem sõnas "Hommikus!", et "Leekiv armastus" on lugu, mis kuulub eesti muusika kuldvarasse.

"See "Leekiv armastus", Genialistide oma, oli siuke lapsepõlve laul," sõnas muusik ning lisas, et tema jaoks on see lugu, mis iga natukese aja tagant taas temani jõuab.

Villemdrillemi värskesse singlisse jõudis loo 2003. aastal valminud versioonist Lea Dali Lioni sisse lauldud refrään. "Kui me selle refrääni laulu panime, siis see oli pigem spontaanne ostus, sest plaan ei olnud teha "Leekiva armastuse" remake'i," sõnas räppar.

"Vaatasime, et tempo on sama, isegi helistik on sama. Ehk siis see tundus nagu meant to be. Panime selle sinna ja see sobis väga hästi," selgitas ta.

Muusik sõnas, et kuigi temavanused on Genialistide "Leekiva armastusega" hästi kursis, ei ole paljud temast nooremad seda laulu kunagi kuulnud. "Tundub justkui iseenesest mõistev, et see on selline eesti muusika kuldvara," lausus ta.