Laura avaldas uue eestikeelse singli

Neli aastat tagasi ilmus Laura üheksandalt albumilt lugu "Do It Right", mille

kirjutamise protsessis lõid kaasa lisaks Johannes Lõhmusele ka Vaasas asuva produktsiooniettevõtte Sugarhouse heliloojad Janne Hyöty ja Nisse Nybäck.

Seoses viimase singli "Lilled jäävadki Sulle" eduga otsustati tõlkida

ka see lugu eesti keelde. "Sõnad justkui kirjutasid iseennast ning voolasid paberile. Lugu sai täiesti uue mineku ja hingamise emakeelses kuues," tunnistas Laura.

"Loo sõnum kõnetab kindlasti paljusid, kes on olnud kokku-lahku suhtes, mis võib kesta pikki aastaid, lõhkudes mõlemat poolt. Tarvis on tunda ära see n-ö grande finale moment, kus tuleb teineteisest lõplikult lahti lasta ning anda võimalus uuel inimesel ennast kogeda," mõtiskles laulja.