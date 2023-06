Galerii: Inglismaal toimub Glastonbury festival

Festivali pealaval on üles astunud juba Arctic Monkeys, Guns N' Roses, Foo Fighters, Lizzo ja Lewis Capaldi, pühapäeval esinevad pealaval teiste hulgas Elton John, Lil Nas X ja Blondie. Festivalil toimub Elton Johni kontsert jääb ka tema kõige viimaseks kontserdiks, mille ta Suurbritannias annab.

Glastonbury festival on toimunud alates 1970. aastast ning keskmisel külastab seda aastas 200 000 inimest. Festivali põhifookus on muusikal, kuid samas on seal ka teatri-, kabaree-, tantsu-, komöödia-, tsirkuse- ja filmiprogrammid.