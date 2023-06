Stormzy avaldas uue singli "Toxic Trait"

Briti räppar Stormzy avaldas värske loo "Toxic Trait", kus astub üles ka räppar Fredo. Singel on Stormzy esimene uus materjal pärast novembris ilmunud albumit "This Is What I Mean".

Loole valmis ka muusikavideo, mille lavastas Femi Ladi, videos astuvad teiste seas üles Alison Hammond, Ivorian Doll, Wretch 32 ja Specs Gonzalez. Režissöör kinnitas, et proovis videos siduda renessansiajastu maalikunsti ja Stormzy maailma.

Stormzy on avaldanud kolm albumit: "Gang Signs & Prayer" (2017), "Heavy Is the Head" (2019) ja "This Is What I Mean" (2022). Kokku on ta võitnud kolm Briti muusikaauhinda, 2017. aastal oli ta nomineeritud ka Mercury Prize'ile.