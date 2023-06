Elina Born: väiksena tahtsin saada juuksuriks või arstiks

Küsimusele, millal ta laulmisega tegelema hakkas, Born täpselt vastata ei osanud. "Ma olen terve elu laulnud, see on alati minuga käsikäes käinud," lausus ta. "Aga eks pärast "Eesti otsib superstaari" saadet läks see asi rohkem lahti."

Born sõnas, et kui temast poleks saanud muusik, töötaks ta arvatavasti iluvaldkonnas. "Ma mäletan, et lapsena tahtsin saada juuksuriks," meenutas ta ning lisas, et samuti mõtles ta arstiks saamisele. "Kui ma oleksin koolis tublim olnud ja oleksin reaalselt viitsinud õppida, oleks tahtnud minna ja arstiks õppida. See on minu arvates väga huvitav."

Kuigi oma lauljakarjääri alguses laulis Born ka inglise keeles, on ta tänaseks valdavalt emakeelse loomingu juurde püsima jäänud. "Tähtsamad inimesed ütlesid juba alguses, et mis sa arvad, kui sa laulaksid eesti keeles," meenutas ta.

Laulja selgitas, et inglisekeelset muusikat kirjutades konkureerib lugu kõikide inglisekeelsete lugudega, kuid eestikeelsed lood konkureerivad vaid eestikeelsete lugudega. Samuti märkis ta, et eesti keeles lauldes suhestub ta oma publikuga paremini. "Eesti keel on ikkagi väga ilus keel, lihtsalt raske on eesti keeles laule kirjutada," nentis ta.

Tänavu Born jaanipühade ajal tööd ei tee, vaid on hoopis maal. "Ma tunnen, et mul on vaja loodusesse ja veekogu äärde saada, tahaks ennast natukene laadida. Ma olen nii pikalt linnas olnud, et ma kohe tunnen, et mul on vaja sellist rahu."