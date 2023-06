Noep avaldas jaanilaupäeval hoogsa loo "Ouatcha name?"

Noepi värske lugu "Ouatcha name?" põhineb Plixide aastatetagusel hitil "Questions".

Laulu idee tekkis artistil, kui käis oma muusikutest sõpradega Eestimaa Looduse Fondiga koos korraldatud ühismatkal. "Keskööl tagasi linna jõudes näidati mulle ühte ammu unustatud laulu, mis mõjus üliinspireerivalt. See on üks nendest hetkedest, kui peab tegutsema siis, kui inspiratsioon tabab, olenemata kellaajast. See öö und ei saanud, kuid vähemalt oli varahommikuks lugu peaaegu valmis," meenutas Noep ehk Andres Kõpper.

Uue singli refrään on tehnilises mõistes ebatavaline. "Esimene osa baseerub Youtube'ist leitud sample'il ning teine pool on sel samal ööl telefoniga filmitud meie improvisatoorne interpretatsioon sellest teemast," selgitas muusik.

Loos teevad kaasa Daniel Viinalass, Egert Milder, Rahel, Kristel Aaslaid ja Raul Ojamaa.