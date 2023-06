Ilmus treiler filmist "Dumb Money" peaosas Pete Davidsoniga

"Dumb Money" filmisüžee pärineb kirjaniku Ben Mezrichi raamatul "The Antisocial Network", mis jutustab tõestisündinud loo, kuidas algajatest investoritest koosnev internetikogukond lõi üheskoos kogenud Wall Streeti investorite strateegiad vankuma.

Koos Davidsoniga astuvad värske filmi peaosades üles Myha'la Herrold, Anthony Ramos ja Seth Rogan. "Dumb Money" lavastaja on Emmyle nomineeritud režissöör Craig Gillespie ("I, Tonya", "Cruella", "Lars and the Real Girl") ning filmi stsenaariumi kirjutasid Rebecca Angelo, Lauren Schuker Blum ja Ben Mezrich.