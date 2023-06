Vaarik ja Oja taaselustavad Retrobestil 36 aasta taguse Modern Talkingu paroodianumbri

Oja ja Vaarik saavad juba järgmisel nädalal toimuval Retrobestil kokku, et panna kostüümid selga ja astuda lavale Thomas Andersi ja Dieter Bohlenina Modern Talkingust. 36 aastat tagasi "Kitsa Kinga" saates esitletud paroodianumber on naerutanud läbi teleekraani ja jõudnud ka korra varem Retrobesti publikuni, 2017. aastal.

36 aastat tagasi Thomas Andersi rollis olnud Peeter Oja kinnitas, et toob Eesti teleajaloo ühe kuulsama paroodianumbri hea tundega jälle publikuni. "Kõik on lihasmälus, see tuleb ainult sealt üles kaevata," rääkis Oja.

Lisaks paroodiale saab Modern Talkingu hitte kuulata sel aastal oma 60. juubelisünnipäeva tähistanud Thomas Andersi esituses, kes astub üles festivali esimesel päeval.

Retrobest toimub Pühajärve ääres 30. juunil ja 1. juulil. Lisaks Thomas Andersile esinevad veel Ricchi E Poveri ning avapaugu annab Anne Veski koos saatebändiga. Ainult Retrobestiks saab kokku 1990. aastate Eesti popbänd Up'n Down.