Margus Põldsepp: folgipublik pole 30 aastaga eriti palju muutunud

Ka esimesel Viljandi pärimusmuusika festivalil esinenud Põldsepp sõnas, et tollal ei osanud ta arvata, et Viljandi folgist iga-aastane suursündmus saab. "Oli selline tavaline esinemine, nagu ikka. Palju toredaid bände oli koos ja lõbus oli," meenutas ta.

Kui Viljandi linnapilt on 30 aastaga kõvasti muutunud, on Põldsepa sõnul folgipublik siiski suures plaanis oma olemuselt samaks jäänud. "Folgipublik on tore, heatahtlik, lõbus ja siuke märsilohistaja või kampsun, nagu neid millegipärast kutsutakse. Ma ei ütleks, et see väga muutunud on," märkis ta.

Muusik sõnas, et Untsakad soovivad folgipublikut alati üllatada. "Me oleme esinenud nii rokiprojektidega kui ka toredaid külalisi omale kutsunud. Me oleme alati tavalisele esinemisele väikse nipi lisaks juurde teinud," sõnas Põldsepp.