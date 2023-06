Omal käel vene keele omandanud 9-aastane Heidi tõlgib ukraina lastele koolitunde

Vene keeleni jõudis Heidi 5-aastaselt tänu Youtube'ile, kus ta nägi venekeelseid videoid. Suurest soovist aru saada, millest videotes kõneletakse, otsustaski tüdruk iseseisvalt keele selgeks õppida.

Heidi kodus ei räägi keegi vene keelt. "Mul isale küll ei meeldi vene keel, ma ei tohi enam isegi venekeelseid videoid vaadata, kui isa kodus on. Aga kui isa kodus pole, siis ma vaatan," rääkis tüdruk.

Hea vene keele oskus on tänaseks 9-aastasel Heidil aidanud ka paar uut sõpra saada – nimelt on ta aidanud kahel Ukrainast pärit tüdrukul Eesti eluga kohaneda ja ümbritsevast paremini aru saada.

"Nad tulid minuga kunstikoolis samasse klassi. Kui nad tulid, siis õpetaja ütles, et sina, Heidi, oskad vene keelt, äkki sa tõlgiksid neile, mida me täna teeme. Siis ma hakkasin tõlkima ja küsisin, kas me võiksime sõpradeks saada. Nad ütlesid jah," meenutas Heidi. Samuti aitab noor keelehuviline vene keelt ka oma tavakoolis tõlkida.

Järgmise keelena võtab Heidi ette inglise keele. "Ma olen veitsa harjutanud, aga see ei ole nii soravalt välja tulnud," märkis ta. "Inglise keel on veitsa raske."