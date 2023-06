ERR-i jaaniprogrammis jagub kohtumisi ja muusikat igale maitsele

Võidupüha keskmes on tänavu Viljandi, kust vaatajateni jõuavad mitmed otseülekanded. Eriprogrammi juhatab sisse neljapäevane "Terevisioon", mis lõpetab kevadhooaja just Viljandis ja seda viie saatejuhiga. Viljandimaa ettevalmistusi reedeseks suurpühaks vahendavad Katrin Viirpalu, Liisu Lass, Anna Pihl, Juhan Kilumets ja Reimo Sildvee.

Reede hommikul lülitub Viljandisse ERR.ee portaal. Võidupäeva hommikul taasavatakse Viljandis Vabaduse platsil Amandus Adamsoni originaalkujude järgi taastatud vabadussammas. Kaitseliidu otseülekannet avamistseremooniast näeb ERR-i portaalis algusega kell 9.

Võidupüha paraadi otseülekanne Viljandist algab reedel kell 10.45. ETV-s ja ERR-i portaalis kommenteerivad paraadi Andres Kuusk ja kolonel Eero Rebo. ETV+ kanalil saadavad paraadi Mihhail Malkin ja Artur Zahharov, Raadio 4-s juhivad alates kell 11 saadet Artur Aukon ja Andrian Tšeremeni.

Pühade puhul jagub vaatamist ja kuulamist nii ajaloolistel teemadel kui ka lihtsalt mõnusat ajaviidet.

ETV

Reede, 23. juuni

7.30 "Vabadussõja lugu" (ETV+ kavas kell 12)

Dokumentaalne lugu ühe väikese rahva võimest luua end kaosest. Autorid Indrek Treufeldt ja Elo Selirand.

9.15 Mängufilm "Viimne reliikvia" (ETV+ kavas kell 18)

12.00 "Klassiga väkke"

ETV võttemeeskond jälgis, kuidas Tabasalu gümnaasiumi lõpuklassi noormehed saadeti koos ühte väeossa aega teenima. Neli aastat hiljem on poistest saanud mehed ja julgeolekuolukord Euroopas on täiesti muutunud. "Kuuma reservi" arvatud klassivennad on dilemma ees - kuidas nemad käituksid, kui Eestis puhkeks sõda? Saatejuht on Kristjan Pihl.

13.05 Mängufilm "Noored kotkad"

"Noored kotkad", mis valmis ja esilinastus 1927. aastal, on üks väheseid enne 1940. aastat tehtud Eesti mängufilme, mis on peaaegu terviklikult säilinud. Film pakub elupildikesi Eesti Vabariigi algusaastatest ja lahingutest Vabadussõja rinnetel. Vabadussõjas osalenud ja sõjas haavata saanud Theodor Lutsu (1896-1980) esimene mängufilm sisaldab Eesti filmiajaloo efektsemaid lahingustseene, mille filmimisel osales üle 4000 statisti. Film on digitaalselt taastatud EV 90. aastapäevaks 2008. aastal.

18.45 "Kuldne trio. Häbitult rahvalik"

Vahur Kersna põhjalik teledokumentaal maalib empaatilise pildi Eesti läbi aegade parima huumoribändi pea pool sajandit kestnud tähelennust üle ja läbi tundmatuseni muutuvate maastike.

Jaaniõhtu eriprogramm

21.20 Mängufilm "Siin me oleme"

22.30 IFF 70 juubelikontsert

00.30 Kontsert "Kuldsed kukepillid"

01.25 Mängufilm "Mehed ei nuta"

02.45 Videodisko "Terve Eesti jaaniõhtu"

04.15 Mängufilm "Malev"

24. juuni telekavast leiab samuti kullafondi kuuluvaid saateid ja filme, sh komöödia "Vallatud kurvid" (kell 12.25), saate "Sulev Nõmmik. Rohkem kui Ärni" (kell 18.45) ja Olav Ehala 70. sünnipäevale pühendatud juubelikontserdi (kell 20.15).

ETV2 on ka suvistel pühadel spordilainel ning jätkab nädala lõpuni koos spordiportaaliga Euroopa mängude näitamist. Kavast leiab ka Jan Uuspõllu ja Ago Andersoni menuka teatrietenduse "Piiri peal" (24.06 kell 23) ning sissejuhatuseks peatsele noorte laulu- ja tantsupeole saab laupäeval alates kell 11.30 taas nautida 2017. aasta peo ülevamaid hetki.

Jupiter

Jupiter on pühadeks sobiva programmi mugavalt koondanud ühele teemareale jupiter.err.ee/jaanid.

Meeleolukasse popurriisse kuuluvad kontserdid ja muusikasaated läbi mitme aastakümne ning mahukas jaanidisko kogumik. Samuti leiab sealt valiku kodumaistest saadetest ja filmidest nagu "Nipernaadi", "Malev", "Kertu" jt.

Vikerraadio

Jaanilaupäeval kell 12.05 on Vikerraadios saade eestlaste jaanirituaalidest ja -kommetest. Saatejuhid Sandra Saar ja Ode Maria Punamäe kaevuvad jaaniõhtu müstikasse ning uurivad, miks käiakse jaaniööl sõnajalaõit otsimas, kuigi seda pole olemas ning kuidas leida õnnetoovaid jaaniussikesi ja miks nad helendavad. Saatest saab teada kõik olulise, et pidada jaanipidustusi vanade eestlaste kommete kohaselt.

Kell 19 algab Vikerraadios suur jaaniõhtu muusikamaraton, mis kestab jaanipäeva hommikuni. Eetrisse jõuavad Vikerraadio kuulajate soovilaulud.

Raadio 2

Raadio 2 läheb suvepühadele vastu Jaanijooksu maratonsaatega, mis raadioeetris saab stardi kell 12. Viie tunni vältel kõlab parim muusika ja kuulajaid kutsutakse Eestimaa peale peitunud saatejuhte üles leidma. Jälitusmänguks jagavad raadioeetris vihjeid saatejuhid Kristo Rajasaare ja Margus Kamlat, kelle hoole all R2 eeter kuni kella 17ni on.

Jaanijooksult võtab seejärel järje üle R2 jaaniõhtu, mis sisustab raadioeetri tundideks muusikaga.

Klassikaraadio

Jaanilaupäeval pakub Klassikaraadio meeleolukaid kodumaiseid kontserte.

Kell 13 kõlavad Vabariigi pillimehe Kert Krüsbani esituses tema lemmiklood.

Kell 14 esitab Eesti Rahvusmeeskoor Rein Rannapi viise.

Kell 19 esitab kitarrist Paul Neitsov oma seadeid eesti autorite tuntud meloodiatest.

Kell 21 on eetris Trad.Attacki! eelmisel suvel toimunud kontsert Rudolstadti festivalil.

Kell 22 kohtuvad ansambel Rüüt ning helilooja, muusikaprodutsent ja DJ Sander Mölder.