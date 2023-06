Selgusid Vikerraadio kuulajate lemmikud jaanilood

Kokku pakuti 840 laulu, millest enim mainitud jõuavad 23. juunil alates kella 19-st eetrisse.

Kõige enam nimetati Fixi lugu "Jaanipäev" (viis Vello Toomemets, sõnad Hando Runnel), mille kuulajad valisid ka kolm aastat tagasi sajandi parimaks jaaniõhtu tantsulooks.

Tänavu kõlavad Vikerraadio jaaniõhtu programmis järgmised lood (nimekiri on tähestikulises järjekorras):

2 Quick Start "Neiu mustas kleidis"

2 Quick Start "Nii kuum on tunne"

2 Quick Start "See on suvi"

Ahti Nurmis "Nüüd astub hobu meil omapead"

Ahti Nurmis ja Helmut Anniko ansambel "Sel ööl ma sind ootan"

Alika Milova "C`est La Vie"

Alika Milova "Õnnenumber"

Andres Ots "Puuriida laul"

Anet Vaikmaa "Tuleb, mis tuleb"

Angus "Vääriskivi"

Anne Velli "Sinine lina"

Anne Veski & Nemo "Hea tuju laul"

Anne Veski & Vitamiin "Troopikaöö"

Anne Veski & Vitamiin "Roosiaia kuninganna"

Ants Eskola "Lõbus õllepruulija"

Antti Kammiste "Abruka valss"

Anu Anton "Jee-jee, halli-galli"

Apelsin "Illusioon"

Apelsin "Jaaniöö"

Apelsin "Matkalaul"

Apelsin & Ivo Linna "Aeg ei peatu"

Apelsin ja Tõnu Aare "Jaaniöö, imede öö"

Ardo Juhkov ja Keeris "Öö ja päev"

Artur Rinne ja orkester Bellaccord "Mets mühiseb"

Beep Shop Boys "Kammarajurra"

Beergrass "Viiulimees"

Birgit Õigemeel "Eestimaa suvi"

Bombillaz "Zuleika Hanum"

Boris Lehtlaan "Tüdruk"

Chalice ja Tõnis Mägi "Siuh"

Code One "On küll hilja"

Code One "Sellest saab meie suvi"

Curly Strings "Kauges külas"

Curly Strings "Maailm heliseb"

Dago "Šveits"

Dagö "Joonistatud mees"

Eesti Raadio meeskvartett "Imeilus suvepäev"

Eesti Raadio meeskvartett "Rohelised niidud"

Elina Born & Jüri Pootsmann "Jagatud saladus"

Els Himma "Kesköö"

Eneseimetlejate klubi "Täitsa vabalt"

Epp Kõiv "Linn on minu"

Fix "Jaanipäev"

Fix "Lõke preerias"

Fix "Tsirkus"

Fix "Ulila"

Fix "Viimane mohikaanlane"

Fix ja Silvi Vrait "Vana pildiraam"

Folkmill "Madis Mäekalle valss"

Folkmill "Oli südasuvi"

Genialistid "Helena Wanje"

Genialistid ja Lea Liitmaa "Leekiv armastus"

Georg Ots "Saaremaa valss"

Getter Jaani ja Koit Toome "Valged ööd"

Gunnar Graps Group "Valgus"

Heidy Tamme "Meie kaks"

Henry Laks "Hoia mu poole"

House of Games "Sinu unenäod"

Hu? "Linnasuve laul"

Hu? ja Marten Kuningas "Areen"

Hübriid "Võõra linna tuled"

Ines "Vii mind vii"

Ivo Linna "Julge laul"

Ivo Linna "Kui käes on jaanipäev"

Ivo Linna "Laintesse heidan ma"

Ivo Linna "Läänemere lained"

Ivo Linna & Supernova "Suur loterii"

Ivo Linna ja Rock Hotel "Preeria roos"

J.M.K.E. "Külmale maale"

J.M.K.E. "Tere, perestroika!"

Jaak Joala "Mu kodu"

Jaak Joala "Suveöö"

Jaak Joala "Suvi"

Jaak Joala & Radar "Tuttav tango"

Jaak Joala ja Virmalised "Naer"

Jaak Jürisson "Veskimees"

Jaan Tätte ja Marko Matvere "Sõprade laul nr 2"

Janika Sillamaa "Lootus"

Joel Steinfeldt & Vitamiin "Tiigrikutsu"

Juhan Uppin "Ukuaru valss"

Justament "Jaaniööl"

Justament "Juuni"

Justament "Kaua sa kannatad"

Justament "Nädalavahetus"

Justament "Suvetiir"

Jääboiler "Kaks tüdrukut"

Jääboiler "Paljajalu"

Jüri Pootsmann "Silmades"

Kadi Toom "Me pole enam väikesed"

Kalju Terasmaa "Arg, oo, miks nii kiirelt läed"

Kalmer Tennosaar "Jamaika hällilaul"

Kapell "Meri viib, meri toob"

Karavan "Popurrii"

Karavan "Pärlipüüdja"

Karl Madis "Minu kõige kõige"

Karl-Erik Taukar "Seitsme tuule poole"

Kollane allveelaev G "Rendime saarele sauna"

Kolumbus Kris "Elage kaua"

Kolumbus Kris "Kooliansambel"

Kontor "Kodu"

Kosmikud "Pulmad ja matused"

Kruuv "Jaanipäev"

Kruuv "Tüdruk pika kleidiga"

Kukerpillid "Kaera Jaan"

Kukerpillid "Põrsapõli"

Kukerpillid "Tahan lennata"

Kuldne Trio "Hopp, Johanna"

Kõrsikud "Kuum suvi"

Kõrsikud "Viimases jaamas"

Laine "Kungla rahvas"

Lauri Nebel & Kadri Jäätma "Kui on meri hülgehall"

Lenna "Kolm korda"

Liisi Koikson ja Marko Matvere "Tuulevaiksel ööl"

Lindpriid "Jaaniöö tuled"

Lonitseera "Nikolai"

Lüürikud "Teel koju"

Maarika Uus ja Monitor "No oota sa"

Maatütred "Tüdrukud kui roosinupud"

Mahavok "Mägede hääl"

Marju Kuut "Kuum suvi"

Marju Länik & Mahavok "Karikakar"

Marko Matvere ja Urmas Lattikase ansambel "Unelmate tänav"

Meisterjaan "Parmupillihullus"

Metsatöll "Oma laulu ei leia ma üles"

Naised köögis "Las me õitseme"

Nemo "Petlik õnn"

Nexus "Nii kuum"

Nublu "Kastehein"

Nublu ja Gameboy Tetris "Für Oksana"

Okaspendel "Lugu"

Onu Bella "Koolis on vahva"

Optimistid "Jaan läeb jaanitulele"

Ott Lepland ja Purr Mudd "Vaikida võib"

Paha Polly "Ma olen Tartu"

Paul Allik "Põgenevad unenäod"

Peeter Kopvillem "Tule muga välja"

Peeter Tooma "Põgene vaba laps"

Polyphon "Väike tüdruk"

Puuluup "Heinakõrs"

Põhja Konn "Saatus"

Rock Hotel "Suvi"

Rolf Roosalu "Ingel"

Ruja "Ei mullast"

Ruja "Tango"

Sadamasild "Sõstrapõõsaste vahel"

Silvi Vrait ja Kukerpillid "Jaaniöö"

Singer Vinger "Aino on ainus"

Ska Faktor "Sa tule nüüd"

Smilers "Ainult unustamiseks"

Smilers "Käime katuseid mööda"

Smilers "Tantsin sinuga taevas"

Sonimuusikud "Kartuliõis"

Sten-Olle "Riburadapidi"

Supernova "Klassipilt"

Zetod "Kergotamine"

Zorbas "Poiss läheb karja"

Tantsupeo orkester ja solistide ühendkoor "Tuljak"

Tarmo Pihlap "Amarillo"

Tarmo Pihlap "Jõhvikavein"

Terminaator "Juulikuu lumi"

Thea Paluoja & Proov 583 "Sinu juures"

Toomapojad "Kullast süda"

Toomas Jõesaar "Urjala jaaniöö"

Toonika "Su silmade sära"

Trad. Attack! "Kooreke"

Traffic "Kesköödisco"

Tuberkuloited "Lilleke rohus"

Tuberkuloited "Sa ei näe"

Tõnis Mägi & Baltika "Vana jõgi"

Ultima Thule "Liivimaa pastoraal"

Uno Loop "Kui käes on jaanipäev"

Uno Loop "Mis värvi on armastus"

Untsakad "Maffiamies nummer üts"

Urmas Alender "Jaanipäev"

Vello Orumets & Laine "Vihm"

Vennaskond "Disko"

Wiiralt "Enam pole pääsu"

Virmalised "Suvehääl"

VLÜ "Nõia elu"

Üllar Jörberg "Mereranna tuul"

Jaaniõhtu muusikaprogramm kestab 24. juuni hommikul kella 5.30-ni.