Ilmus treiler filmist "Challengers" peaosas Zendayaga

"Challengers" räägib loo tennise imelapsest treeneriks saanud Tashi Duncanist (Zendaya), tema abikaasast ja läbikukkunud tennisistist Artist ning kaastennisist Patrickust. Patrick on ühtlasi ka Arti endine parim sõber ja Tashi endine poiss-sõber.

"Challengers" esilinastub 15. septembril. Filmi režissöör on Luca Guadagnino ("Call Me By Your Name" ja "Bones And All") ja stsenarist Justin Kuritzkes. Värskes filmis astuvad üles veel Josh O'Connor (Patrick) ja Mike Faist (Art).