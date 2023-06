Eestimaa aasta küla valimisel on võistlustules 15 küla

"See on oluline mitte ainult külakogukondadele, vaid Eesti inimestele tervikuna, sellepärast, et ajaloo jooksul, millal Eesti Külaliikumine Kodukant on tiitlit välja andnud, on päris jõudsalt tõusnud ühistegevuse ja koostööle suunatud mõtteviis meie külakogukondades," selgitas Talve konkursi vajalikkust.

Talve sõnul teeb konkursi eriliseks ka see, et külaelanikud ei tee midagi spetsiaalselt võistluse tarbeks. "Võitja on olnud tavaliselt see, kes on loomupäraselt kõige väljapaistvam olnud," viitas ta külaelanike ühistegevustele.

Kana tutvustas, et võistlustules on 15 küla, mis üle-eestilisel konkursil oma maakonda esindavad. Nendeks on: Leesi, Vainupea, Soonurme, Albu, Tapiku, Äksi, Peri, Ostrova, Linna, Valma, Suurejõe, Kaerepere, Puise, Neemi ja Puksi küla. Komisjon hindab nii külade kirjalikult esitatud materjale kui ka külastab neid kohapeal kahe tunni vältel.

Projektijuht lausus, et sel aastal on aasta küla valimisel juures uus kriteerium: turvalisus ja kriisideks valmisolek. "Me anname välja eripreemia külale, kes on teistest ette jõudnud ja sellele juba pikemalt mõelnud."