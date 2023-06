Moespetsialist: seoses "Barbie" filmi tulekuga on roosamaania lahti läinud

Eesmaa rääkis "Terevisioonis" moetrende tutvustades, et linane riie on lõpuks ülipopulaarseks saanud. Kanga värvi- ja lõikevalik on poodides väga lai. "Mul on hea meel, et ka kohalikud disainerid mängivad sellega ja mul on tunne, et need paar kuuma suve on meid siiamaani toonud," muigas ta.

Linane kangas on Eesmaa arvates ka piisavalt vastupidav kangas. "Oleneb muidugi, kui hästi sa ise selle eest hoolitsed, aga pigem ikkagi on. Minul on üks linane kleit juba üle viie aasta olemas."

Moetrendidest rääkides tõi Eesmaa välja ka maksiseeliku, mis ei ole alati just suurt tähelepanu saanud. "Nüüd on 1990-ndatesse tagasi mindud," kommenteeris ta. "Ja üks hästi suur trend on teksa maksiseelik," lausus moespetsialist, lisades, et tegemist on ootamatu trendiga. "Kui kellelgi on veel noorusest alles, siis otsige kapist välja. Või küsige, kas emal on veel alles."

Ka mütsid on praegu igati moes. "Meil on nii suur valik igasuguseid kübaraid, kaabusid ja seene- või kalemehemütsikesi," tõi Eesmaa näiteid. Ta lisas, et tegelikult võiks ka täiskasvanud kuuma ilmaga rohkem mütse kanda ja seeläbi oma tervist hoida.

"Seoses "Barbie" filmi tulekuga on moemaailmas läinud lahti tõsine roosamaania. See on päris mitu hooaega kestnud," sõnas Eesmaa, kes arvas, et ehk pärast filmi linastumist muutub see trend vähem aktuaalsemaks. "Barbie" film esilinastub 20. juulil. "Roosat on tõesti õudselt-õudselt palju."

"Isikupära on alati moes – vaadake, mis teile endale meeldib, mis teile endale sobib, milles te ennast hästi tunnete," lausus ta lõpetuseks, et moetrendid annavad küll mingisuguse suuna kätte, kuid inimene peaks kandma ikkagi seda, mis tema jaoks mugav on.