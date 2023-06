Tallinna botaanikaaias saab kahe nädala jooksul pojenge imetleda

21. juunist 5. juulini on Tallinna botaanikaaias võimalik tutvuda pojengimaailmaga. Eksponeeritud on ligi 300 erinevat pojengi.

Kahe nädala jooksul saab osaleda ekskursioonidel ja kuraatoritundides, meisterdada lilleõisi, kuulata kontserti või jalutada iseseisvalt peenarde vahel. Külastajate abiga selgitatakse välja botaanikaaia kauneim pojengisort.

"Tallinna botaanikaaia pojengide ekspositisiooni tasub külastada kindlasti mitu korda, kuna õitsemise perioodil näeb eri aegadel erinevaid sorte, nii varajaseid kui ka kõige hilisemaid," soovitas botaanikaaia pojengide ekspositiooni ja pojengipäevade kuraator Anne Jaakson.

28. juuni kuraatoritunnis ja 1. juuli konsultatsioonipäeval õpetab Jaakson lihtsaid nippe, millele kodus tähelepanu pöörata, et taimed hästi kasvaksid. "Tänavune suur kuumus küpsetab õied väga kiiresti läbi. Kui võimalust on, soovitan taimi aeg-ajalt kasta. Veelgi olulisem on kastmine suve teises pooles, kui algab ettevalmistus järgmiseks aastaks," selgitas Jaakson.

Pojengide ravim- ja ilutaimena kasvatamise traditsioon ulatub Hiinas mitme aastatuhande taha, nende õied sümboliseerivad kuninglikkust, jõukust ja ilu. Pojeng kui pärandtaim Eestis oli selle sajandi algul populaarsust kaotamas, nüüdseks aga on taas au sisse tõusnud.