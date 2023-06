Bru-C esinemine Beach Grindil jääb ära

Suurbritannia räppar Bru-C pidanuks üles astuma Beach Grindi teisel päeval, laupäeval, kuid korraldajate sõnul tühistas artist seni ettenägamata põhjusel oma kontserdi. Tema asemel lisandus nimistusse elektroonilise muusika produtsent ja DJ Dimension, kes on samuti Suurbritanniast pärit.

"Kurb on teatada, et meist mittesõltuvatel põhjustel ei esine Bru-C tänavu Beach Grindil," sõnas üks festivali korraldajatest Kaarel Sein. "Küll aga on positiivne, et suutsime leida talle parima võimaliku asenduse. Vabandame kõikide festivalikülastajate ees."

Samuti lisandus uue artistina reedesele festivalipäevale peaesinejaks Lõuna-Aafrika DJ ja produtsent Nora En Pure, kes põimib oma etteastetes deep house'i, indie ja meloodilise house'i elemente.

Beach Grind leiab aset 7.-8. juulini Pärnu rannapargis.