Heini Vaikmaa Mahavokist: proovime oma lugudega 1980-ndate joont hoida

"Me oleme oma lauludega proovinud 1980-ndate joont hoida, et mitte väga moodsaks minna," rääkis Vaikmaa ansambli erilisest kõlast, mille eest tema läbi aastate vastutanud on. "Meie põlvkond on veel alles ja publikut jagub."

Vaikmaa lisas, et Mahavoki uus lugu "Ees on veel paremgi" on siiski natuke lihtsamas helistikus loodud, et see raadioeetritesse paremini sobiks. Singlil laulab Heini Vaikmaa tütar Anet Vaikmaa.

Mahavok tähistab juulis Padise kloostris ja selle hoovis oma 40. sünnipäeva kolme kontserdiga. "Viimasel poolel tunnil, mis läheb südaöösse, kõlab täiesti uus muusika," lausus Vaikmaa.

"Padise mõisa teiselt korruselt üritame üle publiku peade terve kloostri väga võimsate projektoritega eredasse pilti panna, mida on Eestis väga harva tehtud," sõnas Vaikmaa. Kontsertidel astuvad üles ka mitmed erikülalised, näiteks Siiri Sisask.