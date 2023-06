Tanel Padari singel "Mustad purjed" sai muusikavideo

Eric Kammiste on nii "Mustade purjede" produtsent kui ka värske video monteerija. Tema sõnul läksid nad režissöör Joosep Jürissoni ideega kohe kaasa: "Videos kasutati kahte Eestis vähekasutatud tehnoloogiat – esiteks Bolt Jr programmeeritavat robotkätt ning lisaks Phantom Flex kaamerat, mis võimaldab salvestada 1000 kaadrit sekundis – sellega saime tekitada üliefektseid aegluubis kaadreid".

Videovõtted toimusid kahel päikeselisel maikuu päeval. Kuna video süžee nõudis vihma, tuli seda tekitada kunstlikult ning bändimeeste pille pärast iga võtet hoolega kuivatada.

"Olen väga tänulik, et viimastel aastatel on elu mind kokku viinud suurepäraste muusikute ja loomeinimestega, kellega on ühise keele leidmine pigem vältimatu paratamatus mitte tohutu väljakutse," kommenteeris Tanel Padar. "Koostöö Eric Kammiste ja bändi vahel on olnud suurepärane ja ning seni tehtu üle saame kõik vaid uhkust tunda. Hea meel on ka selle üle, et oleme palju uusi fänne juurde saanud ning eluaegsetes fännides vanad tunded üles soojendanud."