Tartu linna päeva galakontsert keskendub sel aastal vabadusele

Tartu linna päev algab linnapea Urmas Klaasi hommikukohviga Shakespeare'i kohviku terrassil ja lõpeb "Vabaduse galakontserdiga" Vabaduse puiesteel. Galakontserdiga avatakse ka tänavune Autovabaduse puiestee, kus toimub kogu päeva jooksul mitmeid Tartule pühendatud tegevusi ning üheskoos valmib kunstiteos "Minu unistuste Tartu".

29. juuni keskpäeval panevad Lembit Saarsalu, Tartu Saksikoor ja Big Band Tartu Pirogovi platsil kokku saksofoniorkestri, andes kontserti "Pühakud juubeldavad", millega kiidetakse Tartu linna kaitsepühakuid Peetrit ja Pauli. Kontserdi erikülaline on ooperilaulja Priit Volmer.

Tartu linna päeval on ka traditsiooniliselt erinevaid tunnustusüritusi, näiteks tänatakse Karlova kooli Salme tänava hoones kaunimate kodude ja parimate ehitiste omanikke.

Tartu linna päeva alapealkiri on aastaid olnud "Ooperisümbioos" ja tänavu toimub see juba seitsmendat korda. "Ooperisümbioosides" astuvad lavadele kooslused, kes tavaliselt koos ei tegutse.

Ürituse peakorraldaja Reigo Tamm peab tänuväärseks, et just Tartu linna päevast on saanud ooperi ning laiemalt klassikalise muusika katsetamise, uuendamise ja tutvustamise koht. "Oleme eelnevatel aastatel "Ooperisümbioose" teinud koos mitmete sõnateatritega ja muusikutega, sellel aastal teeme liikumisaastast inspireerituna koostööd kahe tantsuteatri ja improteatriga," rääkis Tamm. "Põnev on näha, kuidas sellel korral ooperilauljad ja tantsijad võrdsete partneritena jutustavad koos ühte lugu."

Improteater "Impeeriumi ooperisümbioos" toimub Athena keskuses ning improvisatsioonikatseid teevad ja uue lavateose loovad näitlejad Merilin Kirbits, Maarius Pärn, Tarvo Krall, laulja Liis Lemsalu ja ooperilaulja Rasmus Kull.

Tantsuteatri Fine 5 koreograaf-lavastajad Tiina Ollesk ja Renee Nõmmik toovad Tartu linna päeva raames Elleri kooli Tubina saali lavale Menotti lühiooperi "Telefon", milles astuvad üles tantsijad Olga Privis, Simo Kruusement ja Tiina Ollesk ning ooperilauljad Maria Listra ja Tamar Nugis. Muusikajuht on Piia Paemurru.

Eesti Rahvusballetti koreograaf-lavastaja Marina Kesler toovad aga Vanemuise kontserdimaja lavale oma nägemuse Verdi kuulsast ooperist "Rigoletto". Laval on balletitantsijad Anna Roberta ja Jevgeni Grib ning ooperilauljad Elina Nechayeva ja Rauno Elp. Muusikajuht on Jaan Ots ja kunstnik Reili Evart.

Päeva lõpetab "Vabaduse galakontsert" Vabaduse puiesteel. See vabadusest rääkiv kontsert avaldab toetust Ukrainale ja on tänuavaldus neile, kes on ukrainlasi keerulistel aegadel aidanud. Lavale astub Ukraina Harkivi Riikliku ooperi- ja balletiteatri ooperikoor, kes esitab tuntuid ja emotsionaalseid koorinumbreid mitmetest ooperitest. Koos kooriga esinevad veel tänavune eurolaulja Alika Milova, ooperilauljad Mirjam Mesak, Elena Bražnik, Janne Ševtšenko ja Reigo Tamm ning dirigent Aleksandr Bražnik koos Pärnu Linnaorkestriga.

Galakontserdist teeb ülekande Eesti Televisioon. Galakontsert on kõigile tasuta, nagu suurem osa linna päeva programmist.

Tartu linna päeva galakontserdiga avatakse ka tänavune Autovabaduse puiestee, mis kestab sel aastal 29. juunist 6. augustini.