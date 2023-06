Pärnus võib kohata elevandiperede skulptuure

Elevandid tulid Pärnus teemaks kunagise sellise nimega tänava järgi. Nii kutsuti tänavajuppi ehk praeguse Akadeemia tänava jõepoolset otsa.

Südalinnast elevante praegu siiski ei leia, aga ranna piirkonnas on neid palju. Sel aastal leidsid skulptor Paul Männi kavandite järgi valmistatud elevandiperekonnad, ema ees ja lapsed rõõmsalt järel, koha Supeluse tänaval ja ka päris supelranna läheduses.

Suuri elevante, mis kaaluvad 1300 kilogrammi ja on meeter kõrged, on kaheksa, väiksemad on 400-kilogrammised ja neid on 15. Lastele meeldivad need väga.

"Väga toredad on. Ma olen päris palju elevante siin, Pärnus näinud ja hästi tore on, et siin on kogu aeg nii palju elevantidest," ütles Ingeborg.

"Mulle väga meeldivad need. Minu lemmikasi on neil ronida," ütles Elias.

Elevandikujulised on ka reklaamtahvlid, kus suveüritustest teavet saab.

Elevandipere, aga sootuks teistsuguse, leiab ka Ranna pargist. Need jõudsid sinna paari aasta eest ega jäta samuti kedagi ükskõikseks. Aga neile võib üksnes pai teha, ronida nende peal ei tohi.

Elevantide teema tuli aga päevakorda 2013. aastal, kui tähistati Pärnu kuurordi 175. aastapäeva. Siis paigutati plaažile rannaelevant. Seda on juba mitu korda remontida tulnud, aga üldiselt on ta oma ülesannet hästi täitnud.