Tallinna loomaaias suri õnnetuse tagajärjel ninasarvik Kigoma

Ninasarvikud Kigoma ja Kibibi viidi eelmisel nädalal ümberehitatud ajutisele pinnale sõraliste majas, kuna paksunahaliste majas algas sel nädalal ninasarvikute latripõrandate remont.

Ajutine pind, kunagine elevandipoegade ala, kus viimati elasid aasia hiidveised gaurid, kohandati eelnevalt ninasarvikute tarbeks ja püüti elimineerida kõiki riske, mis võiksid loomadele ohtu pakkuda. Kibibi ja Kigoma on olnud eelmisest nädalast talitajate ja veterinaaride järelevalve all ööpäev läbi. Talitajad märkisid, et uues elukohas oli Kigoma rahumeelne ning ärevust tema käitumises ei täheldatud.

Paraku upitas Kigoma keskpäeval end ootamatult esijalgadega mööda siledat vaheseina üles, kiilus pea koos sarvedega kahe metalltala vahele kinni ega pääsenud enam vabaks. Loomaaednikud ja veterinaarid olid küll kohe looma aitamas, kuid 1,2 tonni kaaluva ninsasrviku vabastamine ei ole lihtne. Tala lõigati läbi, kuid oli juba hilja – ninasarvik suri.

2010. aastal sündinud ja 2013. aastal Tallinna loomaaeda toodud isane ninasarvik oli rahumeelne ja kohati argliku iseloomuga loom.

Loomaaia teatel on Kigoma traagiline lahkumine šokk kõigile loomaaia töötajatele.