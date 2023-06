Popduost Wham! vändatakse dokumentaalfilm

Dokumentaalfilm kajastab Briti duo liikmete George Michaeli ja Andrew Ridgeley teekonda 1980-ndatel koolisõpradest rahvusvaheliste staarideni.

Film, mis kannab nime "Wham!", ühendab seninägematuid intervjuusid ja kaadreid kahe artisti arhiivist, kaardistades bändi neli aastat kestnud tormilise karjääri, pärast mida Michael sooloartistina jätkata otsustas.

Filmi koostas dokumentalist Chris Smith, kes on loonud muu hulgas ka filmid "Fyre: The Greatest Party That Never Happened" ja "Jim & Andy".

"Wham!" jõuab Netflixi 5. juulil, millele eelneb nädal varem linastus valitud Suurbritannia kinodes.