ETV-s alustab värviküllane sari "Hea karma haigla"

Külmalt ja kargelt Põhjamaalt viiakse vaataja kuuma ja värvilisse Indiasse, kus tegutseb üks omalaadne haigla.

Just sinna põgeneb pettumuste ja õnnetu armastuse eest noor inglise lastearst Ruby Walker (Amrita Acharia). Teda võtab vastu vihmaselt Inglismaalt India päikese alla elu rajanud doktor Lydia Fonseca (Amanda Redman). Ekstsentriline tegelane on "Hea karma haiglast" loonud kogukonna keskuse, mille ukse tagant ei saadeta ära ei kohalikke ega hädas olevaid turiste. Nii on kohe esimesest päevast selge, et siin tuleb noorel arstil teha kõike, lõikustest kuni sünnitusabini ja kellelgi pole aega teda lohutada ega õpetada. Rääkimata sellest, et India elu oma kirevuses pakub ootamatusi ka igapäevastes toimingutest ja arstitöö viib teda ühel päeval lopsakasse loodusesse, teisel mudastele tänavatele või hoopis kõrgklassi kuurortisse.

Filmitud küll hoopis Sri Lankal, pakub "Hea karma haigla" suvesse sobivat soojust, seda nii värvilise pildi kui ka muheda huumoriga. Sarjas teevad kaasa mitmed Eesti televaatajatelegi tuttavad näitlejad, teiste seas näiteks Philip Jackson (tuntud kui Poirot' lugude inspektor Japp) ja Phyllis Logan ("Downton Abbey").

"Hea karma haigla" on ETV eetris esmaspäevast neljapäevani kell 22.05.