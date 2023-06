Alika oma muusikukarjäärist: eksperimenteerisin erinevate bändidega

Raadio 2 nädala resident Alika Milova tõdes, et ta ei ole kunagi proovinud endast loomingut välja pressida ning lisas, et kuulsus on temani naturaalsel viisil jõudnud.

Alika avaldas äsja värske singli "Lihtsalt veab". Muusik selgitas, et tihtipeale arvatakse, et loomeinimestel lihtsalt veab, kui neil hästi läheb ning just sellest tema uus lugu räägibki. "Kunstis ei ole midagi rasket," vahendas ta kuuldud väiteid. "Tegelikult on kõik artistid aastaid ja aastaid harjutanud ning raha ja energiat sellele kulutanud." Alika lisas, et artiste võiks samamoodi hinnata nagu arstegi.

Muusiku sõnul hakkas ta laulmisega tegelema juba alates 4. eluaastast. "Ma olen alati soovinud laulja ja muusik olla," tõdes ta, ent lisas, et ta ei kiirustanud oma eesmärgini. "Ma eksperimenteerisin ja proovisin erinevate bändidega," viitas ta mitmele bändile, mille koosseisu ta kuulunud on, nende hulgas indie-bänd Around The Sun.

"Enne superstaarisaadet oli mul pooleteiseaastane paus, mil ma põhimõtteliselt ei laulnudki väga palju, ei käinud kuskil esinemas ega laule kirjutamas," meenutas Alika, et kogus tol hetkel lihtsalt hoogu, et leida enda jaoks õige muusikaline väljund. "Õnneks ma ei surunud midagi endast välja. See kõik tuli nii naturaalselt, loomulikult."

"Ma olen väga rahul sellega, mis ma seal tegin ja millised lauluvalikud ma seal tegin," meenutas Alika saates osalemist. Ta sõnas, et superstaarisaate uuest hooajast võtavad osa mõned tema lapsepõlvesõbrad, kes on talt juba ka nõu pärimas käinud.