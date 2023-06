Käärijäga esinenud tantsija Katri Mäkinen: publik ei olnud midagi sellist varem näinud

Eestlannast tantsija ja tantsuõpetaja Katri Mäkinen rääkis "Terevisioonis", kuidas temast Käärijä euroloo "Cha Cha Cha" tantsija sai. Mäkinen arvas, et inimestele meeldis nii lugu kui ka lava-show just seetõttu, et see oli midagi täiesti uudset.

Mäkinen sõnas, et tantsimist hakkas ta õppima juba umbes 30 aastat tagasi. Kõigepealt oli ta võistlustantsija ning ühel hetkel jõudis ta tasapisi ka tantsuõpetuseni. "Aga tegelikult ma tunnen ennast rohkem tantsija kui õpetajana," tunnistas ta, lisades, et töötab aeg-ajalt ka teatrite lavakujundajana. "Ma olin isegi Käärijä show abikujundaja." Käärijäga kohtus Mäkinen tänu ühisele tuttavale, kes kutsus teda show'le tantsijaks.

"Eurovisiooni-aeg oli ikkagi täitsa hull," kommenteeris Mäkinen. Liverpoolis oli ta koos Käärijä ja tema meeskonnaga kokku kaks nädalat ning tantsija sõnas, et see aeg oli tema jaoks midagi täiesti erakordset.

"Ma arvan, et me suutsime midagi sellist luua, mida publik ei olnud varem näinud," rääkis Mäkinen Käärijä euroloo "Cha Cha Cha" fenomenist, lisades, et kindlasti ka publik nägi, kui tore neil seda show'd lava teha oli. "Vahel läheb nii, et kui panna mingid imelikud asjad kokku, siis saabki midagi väga kihvti."

"Tema käest küsiti, et kui sa tšatšat tantsiksid, siis kuidas sa liiguksid," meenutas Mäkinen, kuidas Käärija enda "Cha Cha Cha" tantsusammud välja mõtles.

"Seda oli juba Liverpoolis tunda, et inimesed elasid meile väga kõvasti kaasa. / .../ Kui Rootsi sai 12 punkti, karjusid kõik inimesed ühehäälselt "Cha Cha Cha"," meenutas Mäkinen, ent lisas, et ju pidi nii minema, et Soome sel korral teiseks jäi.