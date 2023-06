The Weekndil ilmus kaks uut singlit

The Weeknd (Abel Tesfaye) andis välja kaks uut singlit: "Take Me Back" ja "A Lessen Man".

The Weekndi uued singlid ilmusid sarja "The Idol" raames, kus ta ühte peosatäitjat kehastab. Värsked singlid on artistil aidanud koostada muusikaprodutsent Mike Dean ning loo "A Lessen Man" kirjutamises lõi kaasa Jason "DaHeala" Quenneville.

"The Idoli" süžee keskmes on tegelaskuju Tedros (Tesfaye), kes on meelelahutusmaailma kultusjuht ja Jocelyn (Lily Rose Depp), kes on popstaar ja üks Tedrose kultuse järgijatest. Sarja esimene osa on HBO eetris 4. juunil.

12. augustil esineb The Weeknd Tallinna lauluväljakul.