Pildid: ERKI Moeshow 2023 võitjaks kuulutati Romet Kaljo

ERKI Moeshow 2023 peaauhinna pälvis Romet Kaljo kollektsiooniga "Black Sheep". Žürii oli võitja osas üksmeelel. "Mood on teraapia. Kollektsioon täitis kõik ootused ning me nägime laval vabadust ja sallivust. Me oleme rõõmsad, et ta leidis oma kodu ja pere. Sa võid olla must lammas, aga Sa oled kõik," kinnitasid nad.

Teise koha võitis Hanna Tiina Pekk kollektsiooniga "Just Married" ning kolmanda koha saavutas Merily Mikiver kollektsiooniga "Tender Conversations". Esikolmikut premeeriti stipendiumiga.

Rahvusvahelisse žüriisse kuulusid tänavu Roberta Einer, Tanel Veenre, Annamari Vänskä, Elina Peltonen, Martyn Roberts, Kristin Lepikson, Alvise Bullo, Ženja Fokin, Liisi Eesmaa, Anthony Brotheridge, Giovanni Ottonello, Fredrika Erlandssonil.

Kokku jõudis ERKI Moeshow lavale tänavu 14 disaineri kollektsioonid, moesündmus toimus sel korral ka kahes kohas: Põhjala pruulikojas ja klubis HALL.