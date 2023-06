Galerii: Fotografiska ja peosari TIKS tähistasid sünnipäevi ühise peoga

Sünnipäevapeol astusid lavale Inga, Liisi Koikson, Yasmyn, Liisi Voolaid, Maris Pihlap, Rahel, Eik, Ewert, Ellip, Martin Petermann, Kristjan Kallas, Siim Avango jt.

"Oleme vaid neli aastat vanad, aga need esimesed aastad on olnud ühelt poolt väga pikad, teisalt jälle möödunud ülikiirelt. Oleme unikaalne ning mitmekihiline kultuuriline kokkukäimise koht, mis peab end ise ära majandama," kinnitas Fotografiska Tallinn kaasasutaja ja tegevjuht Margit Aasmäe ja lisas, et see pole olnud lihtne. "Aga meid kannab kirg ja inspiratsioon teha kohta, mis kõnetab inimesi nii meil kui mujal."

Fotografiska Tallinn avati 2019. aasta juunis esimese rahvusvahelise asukohana väljaspool Stockholmi, praeguseks on Fotografiska laienenud New Yorki, sügisel lisandub Berliin, aasta pärast Shanghai.