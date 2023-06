Värske artist Greef andis välja esimese soolosingli

Artistinime Greef tagant leiab Semjon Greefi, kes on muusikaprodutsent, laulukirjutaja ning laulja, kes toob enda mõjutajatena välja Justin Timberlake'i, Tom Misch'i, Kaytranada, Frank Ocean'i, Robert Glasperi loomingu. Varasemalt on Greef olnud osa kollektiivist YONNA ning laulukirjutajana on ta löönud kaasa näiteks Jüri Pootsmanni, Ingeri ja Eleryn Tiidu loomingus.

"Lugu valmis minu enda kodustuudios, hakkasin jämmima erinevate akordidega klaveri peal, sisendiks suhted ja mõte, kuidas ma ise enda partnerite valikul iseendale keerukusi loon. Sellest hakkas tekkima esmane lüürika ja meloodia," selgitas Greef ja lisas, et värske album saab olema väga isiklik. "Võrdleksin seda rännakuga nii heliliselt kui teematiliselt. Usun, et see viib kuulaja teekonnale, kus igaüks leiab oma samastumisi."

Greefi debüütsingli miksis ja masterdas Sander Sadam.