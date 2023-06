Iiris Vesiku ansambel Night Tapes andis välja kolmanda lühialbumi

Kuuest loost koosnevalt lühialbumilt "Perfect Kindness" on kuulajatele juba tuttavad kolm Night Tapes'i singlit: "Selene", "Inigo", "Humans (Elevated Mix)", millest viimane sai endale Taz Tron Delix'i käe all ka muusikavideo.

Kõik lood on kirjutatud ja produtseeritud vahemikus 2018-2022 bändiliikmete Iiris Vesiku, Max Doohani ja Sam Richardsi poolt. Singlid on miksinud Nathan Boddy, kes on töötanud selliste artistidega nagu Mura Masa, James Blake, PinkPanthress, Jadu Heart, London Grammar, RY X ning kõik lood on masterdanud Matt Colton, kelle nimistust leiab tööd Arctic Monkeys, Thom Yorke, Shania Twain, George Michael, Depeche Mode, Aphex Twin ja Flume'i muusika.

"Lüüriliselt kujutab "Perfect Kindness" liikumist läbi arhetüüpide ja teekonda illusioonist meditatsioonini," selgitas Iiris Vesik.