Andreas Poom avaldas uue singli eestikeelse versiooni

Andreas Poom läheb suvele vastu topeltsingliga. "Kõik mis teen" on eestikeelne versioon möödunud reedel ilmunud laulust "As It Is".

Värske lugu räägib kellegi või millegi ootamisest, mistõttu jäädakse sõltuma olukorrast, mis ei ole tegelikult enda kontrolli all.

"Vaatan seda eestikeelset lugu kui kingitust oma kuulajatele. See on üllatus kõigile neile, kes mind Eesti Laulu teekonna jooksul toetasid ja tänaseni mu kõrvale jäid. Samuti arvan, et loo avaldamine korraga kahes keeles on üldiselt väga huvitav kontseptsioon. Panustasin palju ka loominguliselt visuaalide loomisesse ja sellesse, kuidas saaksin mõlemat lugu võimalikult huvitavalt esitleda," rääkis Andres.

Kui lauljale endale on südamelähedasem ingliskeelne versioon, siis perekond ja tema ema ootasid väga just laulu "Kõik mis teen" ilmumist. "Eestikeelse loo lindistamine julgustas mind uusi asju proovima. Tunnen, et arenesin selle käigus palju ja olen eesti keelega rohkem kokku kasvanud," ütles Andreas. "Arvan, et inglise keeles on asju kergem sõnastada. "Kõik mis teen" looga üritasin samuti ingliskeelset kirjutamisstiili rakendada. Seal ei ole palju metafoore ega ümber nurga ütlemist. Tegelikult kirjutasin eestikeelse versiooni vaid poole tunniga ja see tuli üsna naturaalselt."



Andreas on osa plaadifirma Smuuv perest, kes teeb Eesti turul koostööd Warner Musicuga. Möödunud aastal ilmunud debüüt-EP "Broken" koondas kokku Andrease varateismelise loomingu ja sai kirjutatud enne täisealiseks saamist. Lühialbumil figureerisid näiteks lood "Coffee Shop", "Icon" ja Soome artisti Iloniga koostöös valminud pala "Pardon Me".