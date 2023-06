Cartoon ja Elina Born andsid välja kaveri Calvin Harrise singlist "Flashback"

Esimene versioon "Flashbacki" kaverist valmis Cartoonil juba 2015. aastal ning oli algselt mõeldud vaid kontsertidel mängimiseks. Kollektiivi sõnul avaldati lõpuks lugu voogedastusplatvormidel, kuna nõudlus on selle järele olnud suur. "Ükski teine lugu pole nii positiivset tagasisidet kunagi saanud," kommenteeris Cartooni üks liikmetest Joosep Järvesaar.

Lool teeb kaasa ka lauljatar Elina Born, kellega Cartoon on soovinud teha koostööd juba sellest hetkest alates kui Elina osales saates "Eesti otsib superstaari".

Cartoon on 2015. aastal alustanud elektroonilise muusika kollektiiv, kuhu kuuluvad Ago Teppand, Joosep Järvesaar ja Hugo-Martin Maasikas. Muusikute ülesastumised on tuntud kaasahaarava energia ja suurejooneliste lava-show'de poolest. Cartooni lood on pälvinud eri platvormidel üle miljardi kuulamise ning need on valminud koostöös nii kohalike kui ka välismaiste artistidega.

Cartoon astub üles suvisel muusikafestivalil Beach Grind, mis toimub 7.-8. juulini Pärnu rannapargis.