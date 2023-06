USA post-hardcore bänd Touche Amore esineb Tallinnas

Touche Amore on oma esimese nelja stuudioalbumiga puudutanud selliseid teemasid nagu äng, võõrandumine, vähk ja murtud südamed. Ansambel kombeneerib oma loomingus emotsionaalsust post-hardcore'i plahvatusliku ja intensiive olemusega.

Oma uue albumiga "Lament" heidab Touche Amore pilgu minevikku, kust leitakse n-ö kauaoodatud valgus tunneli lõpus. Bänd soovib läbi muusika suunata ka oma fänne positiivsuse ja armastuse poole, mida ei tohiks nende arvates iseenesestmõistetavalt võtta.

"Aeg ei tervenda, aga armastus saab meid hellitada. See on okei, kui sul ei ole okei olla," lausus bändi esimees ja vokalist Jeremy Bolm, kelle sõnul on "Lament" justkui otsevaade inimelu haprusesse, traumadesse ja nendest taastumisse.

Touche Amore kontsert leiab aset 17. juunil Paavli Kultuurivabrikus. Lisaesinejatena astuvad üles sama žanri esindajad Boneflower Hispaaniast ja Pinkwave Eestist.