Ilmus Daniel Levi suvesingel "Clown Around"

"Clown Around" tuli välja Suurbritannia plaadifirma NCS-i alt, kellega koostöös on Levi varasemalt avaldanud lood "On & On" ja "Down For Anything".

Levi sõnul on "Clown Around" suvelugu, mis julgustab inimesi ennast vabaks laskma ja tähistama oma veidrusi, mitte keskenduma sellele, mida teised mõtlevad või kriitikud ütlevad.

"Vahel võib endale lubada klouni moodi käitumist ja tantsimist, eriti, kui oled oma kõige lähedasemate inimeste keskel!" kommenteeris Levi oma uut lugu. "Ma olen õnneks suutnud ennast ümbritseda selliste inimestega, kes toovad minus heas mõttes kõige veidramad küljed välja."

Lugu on kirjutatud koostöös Soome produtsendi Juho Suutarineniga, kellega ühiselt on varasemalt kirjutatud ka laul "Sunroof".

"Kui Juho mulle mõneks päevaks Tallinnasse külla tuli, tekkis meil stuudios muusikat kirjutades mänguline energia, nagu loos "Clown Around" kuulda võib. Hiljem andmise Soomes laulule viimased lihvid. Stuudiost astus läbi ka tuntud Soome ansambli Kuumaa laulja, Johannes Brotherus, kes mängis loole klaveripartii sisse ja tõi omakorda kuhjaga fun'i juurde!" kirjeldas Levi singli sündi.

Loo on miksinud Ashley Krajewski (Ellie Goulding, Jeff Beck, Apollo 440 jt) Suurbritanniast ja masterdanud kahele Grammyle nomineeritud Svante Forsbäck (Rammstein, Alan Walker, The Rasmus jt) Soomest.

Daniel Levi annab sel reedel, 16. juunil Linnaruumi festivali raames tasuta kontserdi, kus esitab ka oma värskelt ilmunud singlit.