Saksamaal tegutsev Lõuna-Korea DJ ja produtsent Peggy Gou sõlmis lepingu XL Recordingsiga ning andis välja uue singli "(It Goes Like) Nanana".

"Seal on tunne, mida me kõik teame, kuid mida on raske kirjeldada, see armastuse, soojuse ja põnevuse tunne, kui olete ümbritsetud sõpradest ja lähedastest ning energia räägib enda eest," kirjeldas Gou värsket lugu.