Pirita rannavanem: inimesed oskavad supelda, aga ujuda pigem mitte

Lissovenko tutvustas, et tavaliselt algab tema tööpäev rannas natuke enne kümmet. "Et me saaks ette valmistada, vormi selga panna, vett mõõta ja kella kümneks peaks lipp üleval olema."'

"Meie töö ongi see, et kümme tundi järjest vaatame, mis vees ja rannas toimub," kommenteeris ta oma tööd, lisades, et Pirita rannas juhtub iga päev midagi, mis temalt kiiret reageerimist nõuab. "Näiteks läheb laps kaduma," tõi ta näite. "Lapsevanemad ei jälgi piisavalt hästi, kus nende lapsed on ja mida nad teevad," rääkis ta põhjusest, mis tavaliselt rannas laste kadumiseni viib.

Samuti on Pirita rannas invaranna osa, kus töötab eraldi rannavalvur kuus tundi päevas, alustades kell 12 päeval.

Lissovenko sõnul on kõige tavalisemad probleemid rannas lemmikloomade kaasa võtmine või alkohoolsete jookide tarvitamine, mis viib teiste rannasolijate tülitamiseni. "Tavaliselt me räägime inimestega ja pakume neile lahendusi ning tavaliselt saame oma jõududega hakkama, aga kui olukord läheb kontrolli alt välja, siis on olemas G4S-i patrull, kes on alati valmis meid abistama," kirjeldas ta, kuidas rannavalve selliseid olukordi lahendab.

"Ma pakun, et suurem osa inimesi ei oska ikkagi ujuda – supelda nad oskavad, aga ujuda pigem mitte," sõnas Lissovenko lõpetuseks.